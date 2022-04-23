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Генсек ООН договорился о встрече с Путиным
23.04.2022 09:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Москву 26 апреля, где его примет президент РФ Путин. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
"26 апреля Генеральный секретарь ООН посетит Москву, Российская Федерация. У него будет рабочая встреча и ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Генерального секретаря примет президент России Владимир Путин", – говорится в официальном заявлении.
После поездки в РФ глава ООН планирует посетить Киев.
Теги: Путин, ООН, встреча, глава
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