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Под Белгородом загорелся склад боеприпасов
27.04.2022 09:00
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 апреля, заявил, что вблизи областного центра произошел пожар на складе боеприпасов, сообщает Корреспондент.net.
Согласно сообщениям губернатора, около 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". По его утверждению, вскоре прозвучало еще три взрыва.
"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал Гладков.
Теги: Белгород, пожар, боеприпасы, склад
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