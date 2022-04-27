Под Белгородом загорелся склад боеприпасов

27.04.2022 09:00

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 апреля, заявил, что вблизи областного центра произошел пожар на складе боеприпасов, сообщает Корреспондент.net.

Согласно сообщениям губернатора, около 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". По его утверждению, вскоре прозвучало еще три взрыва.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - написал Гладков.