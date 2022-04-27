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Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя
27.04.2022 10:00
Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша привлечь организацию и Международный комитет Красного креста к эвакуации гражданских с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ООН.
Отмечается, что в ходе двухсторонней встречи были обсуждены, в том числе, предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности в связи с ситуацией в Мариуполе.
Последующие действия по эвакуации с Азовстали согласуют Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны РФ.
Теги: Путин, Мариуполь, ООН, эвакуация, Азовсталь
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