Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя

27.04.2022 10:00

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша привлечь организацию и Международный комитет Красного креста к эвакуации гражданских с завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ООН.

Отмечается, что в ходе двухсторонней встречи были обсуждены, в том числе, предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности в связи с ситуацией в Мариуполе.

Последующие действия по эвакуации с Азовстали согласуют Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны РФ.