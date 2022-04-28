Во Франции огласили официальные итоги президентских выборов

28.04.2022 12:00

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участки 24 апреля пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Это второй наивысший показатель во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов. Также Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.

За Эммануэля Макрона проголосовало 18 768 639 избирателей, за его соперницу Марин Ле Пен – 13 288 686.

"Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает Эммануэля Макрона избранным президентом республики", – заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного президента начнется в полночь 14 мая 2022 года.