Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины

29.04.2022 10:00

Палата представителей Конгресс США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставок военной продукции.

"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий", – отметил глава ОП.