Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой

03.05.2022 10:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит во вторник, 3 мая, перед Верховной Радой. Об этом сообщает The Guardian.

Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ответом президенту Владимиру Зеленскому, выступившему с исторической речью в Палате общин в марте.

Джонсон станет первым мировым лидером, выступившим перед Верховной Радой с начала войны России в Украине.