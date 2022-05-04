Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы

04.05.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы

В Австралии 3 мая были введены санкции против 110 человек, среди которых высокопоставленные чиновники "ЛНР" и "ДНР", а также депутаты парламента РФ. Об этом сообщает МИД Австралии.
По словам министра иностранных дел Марис Пейн, Австралия внесла санкции против 34 сепаратистов, которые занимают руководящие должности в "ДНР" и "ЛНР".
Под запрет попадают все финансовые операции с австралийскими контрагентами, операции с недвижимостью и прочее.
"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над частями Украины без санкции украинского правительства", - подчеркнула Пейн.
Она отметила, что страна также ввела санкции в отношении 76 членов нижней палаты парламента РФ, которые проголосовали за резолюцию, требующую от президента России Владимира Путина признания независимости "ЛНР" и "ДНР".
В целом с 24 февраля Австралия ввела санкции против 812 россиян.



Теги: Россия, Австралия, санкции, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх