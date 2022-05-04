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Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы
В Австралии 3 мая были введены санкции против 110 человек, среди которых высокопоставленные чиновники "ЛНР" и "ДНР", а также депутаты парламента РФ. Об этом сообщает МИД Австралии.
По словам министра иностранных дел Марис Пейн, Австралия внесла санкции против 34 сепаратистов, которые занимают руководящие должности в "ДНР" и "ЛНР".
Под запрет попадают все финансовые операции с австралийскими контрагентами, операции с недвижимостью и прочее.
"Эти лица нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, утвердив государственную власть над частями Украины без санкции украинского правительства", - подчеркнула Пейн.
Она отметила, что страна также ввела санкции в отношении 76 членов нижней палаты парламента РФ, которые проголосовали за резолюцию, требующую от президента России Владимира Путина признания независимости "ЛНР" и "ДНР".
В целом с 24 февраля Австралия ввела санкции против 812 россиян.
Теги: Россия, Австралия, санкции, ОРДЛО
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