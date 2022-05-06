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Власти России опровергли всеобщую мобилизацию
06.05.2022 10:00
Мобилизация в России не ожидается, заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире радио "Комсомольская правда".
"Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – ответил он на вопрос журналистов.
Теги: Россия, Госдума, мобилизация
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