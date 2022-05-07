В Берлине на два дня запретили символику России и Украины

07.05.2022 13:00

Полиция Берлина с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма. Под запрет попали и флаги Украины, сообщается на сайте полиции.

По словам начальника полиции Барбары Словик, будут достигаться две цели: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против "любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".

"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", – говорится в сообщении.

Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:

Флаги Украины или России

флаги СССР

георгиевские ленты

военная униформа или части формы также в видоизмененных формах

флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий

флаги "Л/ДНР"

буквы V, Z

Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, "могут оправдывать или прославлять войну в Украине".

При этом есть ряд исключений. Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже раскритиковал власти Берлина за такое решение. В интервью для редакционного объединения RND он назвал это "пощечиной всему народу Украины".

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, а является катастрофическим политическим решением", – заявил Мельник.

Он считает, что на этом фоне заверения Германии в солидарности с Украиной выглядят пустым звуком.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь осуществляются самые худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – отметил Мельник.

При этом он также пояснил, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что "жертву и преступников приравнивают, просто возмущает".

Посол Украины призвал местные власти Берлина "немедленно отменить это сомнительное решение".