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Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)

09.05.2022 17:00
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Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)

Посла Рф в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок к памятнику советским солдатам в Варшаве, сообщает Укринформ.
Российский дипломат вынужден был уехать в сопровождении полиции.



Теги: Россия, Варшава, посол, краска
 
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