Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи

09.05.2022 15:00

На сайте одного из самых известных пропагандистских изданий России Лента.ру появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина и вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает Медиазона.

Позже материалы исчезли с сайта, но копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

При этом отмечается, что причина появления статей с критикой Путина на главной странице пропагандистского издания – не хакеры.

В Лента.ру сообщили, что это протест их сотрудников. Журналисты заменили тексты другими в уже опубликованных новостях.

В частности, на главной странице издания россияне могли прочесть материалы с заголовками:

Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века

Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика

Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть

Зеленский оказался круче Путина

Русская элита больна кумовством и лизоблюдством

Путина и его соратников ждет трибунал.

Отмечается, что все эти материалы начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а при его публикации Администрация президента раздаст изданию звездюлей".

Ответственность за публикации взяли на себя руководитель отделов Экономика и Среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.