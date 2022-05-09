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Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи
На сайте одного из самых известных пропагандистских изданий России Лента.ру появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина и вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает Медиазона.
Позже материалы исчезли с сайта, но копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.
При этом отмечается, что причина появления статей с критикой Путина на главной странице пропагандистского издания – не хакеры.
В Лента.ру сообщили, что это протест их сотрудников. Журналисты заменили тексты другими в уже опубликованных новостях.
В частности, на главной странице издания россияне могли прочесть материалы с заголовками:
- Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века
- Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика
- Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть
- Зеленский оказался круче Путина
- Русская элита больна кумовством и лизоблюдством
- Путина и его соратников ждет трибунал.
Отмечается, что все эти материалы начинались с дисклеймера о том, что "этот материал не согласован с руководством, а при его публикации Администрация президента раздаст изданию звездюлей".
Ответственность за публикации взяли на себя руководитель отделов Экономика и Среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
Теги: Россия, протест, сайт, журналисты, статья
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