Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

10.05.2022 08:00

Президент США Байден в понедельник подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах, сообщает Голос Америки.

В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур. При этом Украина не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты до будущего времени.

Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны, но именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.