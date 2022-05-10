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Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

10.05.2022 08:00
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Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Байден в понедельник подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах, сообщает Голос Америки.
В тексте законопроекта отмечается, что это делается, чтобы помочь укрепить обороноспособность указанных стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.
Закон наделяет президента дополнительными полномочиями – принимать решения о поставках и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США, без длинных бюрократических процедур. При этом Украина не должна будет заранее платить за американские поставки техники и вооружений, ей предоставляется отсрочка оплаты до будущего времени.
Закон о ленд-лизе не применялся со времен Второй мировой войны, но именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии.



Теги: Украина, закон, Джо Байден, ленд-лиз
 
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