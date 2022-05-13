Последние новости раздела
- Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина17:00
- Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины08:00
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)17:00
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи15:00
- В Берлине на два дня запретили символику России и Украины13:00
- Власти России опровергли всеобщую мобилизацию10:00
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария12:00
- Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы13:00
- Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой10:00
- Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины10:00
Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина
13.05.2022 17:00
Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
В опубликованных документах отмечается, что, помимо бывшей первой леди России, под санкции подпали, в частности, Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин.
Также в санкционный список внесены председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева, председатель негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин.
Теги: Путин, Великобритания, родственник, санкции
Читайте также:
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Мнение эксперта: Путин перешел все возможные "красные линии"
- В Британии вышли на протест против Путина (фото)
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Россия оставила жителей Донбасса без газа17:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина17:00
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-202211:00
- В Минфине назвали потраченную на войну сумму10:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев15:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
- Россия оставила жителей Донбасса без газа
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага