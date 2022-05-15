Украинские полярники записали видео в поддержку защитников "Азовстали" (ВИДЕО)

15.05.2022 12:00

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" записали видео в поддержку защитников "Азовстали". Об этом сообщает в Фейсбуке Национальный антарктический научный центр.

Как и тысячи украинцев из других стран, они присоединились ко всемирной акции по поддержке защитников Мариуполя #World4Mariupol.

"Мы ценим и гордимся вашей военной доблестью, преданностью народу Украины, несгибаемостью, которые за пределом человеческих возможностей. Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас. Станция "Академик Вернадский" с вами! Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь – это Украина!" - подчеркнули ученые.