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Украинские полярники записали видео в поддержку защитников "Азовстали" (ВИДЕО)
15.05.2022 12:00
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" записали видео в поддержку защитников "Азовстали". Об этом сообщает в Фейсбуке Национальный антарктический научный центр.
Как и тысячи украинцев из других стран, они присоединились ко всемирной акции по поддержке защитников Мариуполя #World4Mariupol.
"Мы ценим и гордимся вашей военной доблестью, преданностью народу Украины, несгибаемостью, которые за пределом человеческих возможностей. Ежесекундно вы в мыслях и сердцах каждого из нас. Станция "Академик Вернадский" с вами! Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь – это Украина!" - подчеркнули ученые.
Теги: Мариуполь, акция, полярник, поддержка, Антарктида
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