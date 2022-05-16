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В Праге прошла акция в поддержку защитников Мариуполя
16.05.2022 10:00
В Праге в воскресенье прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Сотни людей собрались сегодня в центре Праги, чтобы выразить поддержку защитникам Мариуполя и требованию к мировому сообществу спасти украинских военных, находящихся в подземельях Азовстали", - написал дипломат.
Теги: Прага, Мариуполь, акция, Азовсталь
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