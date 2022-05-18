Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

18.05.2022 11:00

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters.

Передача документов послами двух стран состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Решение Финляндии и Швеции, которые многие годы сохраняли нейтралитет, было вызвано вторжением России в Украину. Процесс вступления в НАТО, как ожидается, займет несколько недель.

"Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться... Я приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы - наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В НАТО полагают, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции альянса в Балтийском море.

По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.