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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

18.05.2022 11:00
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Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters.
Передача документов послами двух стран состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Решение Финляндии и Швеции, которые многие годы сохраняли нейтралитет, было вызвано вторжением России в Украину. Процесс вступления в НАТО, как ожидается, займет несколько недель.
"Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться... Я приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы - наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО полагают, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит позиции альянса в Балтийском море.
По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.



Теги: Финляндия, Швеция, НАТО, заявка
 
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