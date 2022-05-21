Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины

21.05.2022 17:00

Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ для подписи Байдену привезли в Южную Корею, где он находится с визитом.

Средства будут распределены следующим образом: