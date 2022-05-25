Путин упростил получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

25.05.2022 17:00

Президент страны-агрессора Путина подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС.

"Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины", - пишет издание.