В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту

26.05.2022 09:00

Госдума России приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сразу после этого закон одобрил Совет Федерации, сообщает BBC.

До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Теперь не будет никаких ограничений для граждан трудоспособного возраста, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.