Дуда заявил о готовности Польши стать гарантом безопасности Украины

30.05.2022 12:00

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины. Для этого необходимо, чтобы Киев официально обратился с таким предложением, а также были установлены соответствующие условия мирного договора. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

По мнению Дуды, для Польши как для соседней страны этот вопрос достаточно принципиален и желателен.

"Владимир Зеленский уже спрашивал, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, когда война закончится, и если такие условия мирного договора будут приняты – да, Польша будет участвовать в этом", - подчеркнул он.