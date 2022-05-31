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ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

31.05.2022 08:00
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ЕС согласовал шестой пакет санкций против России

Лидеры стран Евросоюза в понедельник, 30 мая, согласовали шестой пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, в частности договорились ввести эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.
"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЕС решили отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и ввели запрет на вещание в Европе еще трех российских телеканалов.
"Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине", - добавил Мишель.



Теги: Россия, Евросоюз, санкции
 
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