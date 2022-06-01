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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
01.06.2022 10:00
Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом говорится в заявлении МВД Турции.
"Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - сказано в заявлении.
Таким образом, с 1 июня Турция вернулась к доковидным правилам въезда туристов: ранее ПРЦ-тесты в Турции были отменены для вакцинированных туристов, но требовались непривитым. Теперь же все уравнены, ПЦР-тесты не нужны никому.
Теги: Турция, тест, отмена, COVID-19
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