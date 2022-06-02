В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины

02.06.2022 11:00

Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов. В Пентагоне раскрыли содержание этого пакета.

Как указано, с августа прошлого года это будет одиннадцатая партия оружия, которое Вашингтон передал Киеву. В нее войдут:

высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы;

пять противоартиллерийских радаров;

два радара воздушного наблюдения;

тысяча Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;

шесть тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических машин;

запасные части и оборудование.

"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", - говорится в сообщении Минобороны США.