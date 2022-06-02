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В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины
02.06.2022 11:00
Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов. В Пентагоне раскрыли содержание этого пакета.
Как указано, с августа прошлого года это будет одиннадцатая партия оружия, которое Вашингтон передал Киеву. В нее войдут:
- высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы;
- пять противоартиллерийских радаров;
- два радара воздушного наблюдения;
- тысяча Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;
- шесть тысяч единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических машин;
- запасные части и оборудование.
"Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", - говорится в сообщении Минобороны США.
Теги: Украина, помощь, Пентагон, вооружение
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