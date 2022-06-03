- Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев16:00
- В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины11:00
- Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну10:00
- ЕС согласовал шестой пакет санкций против России08:00
- В Чехии выпустили "антипутинское" пиво17:00
- Дуда заявил о готовности Польши стать гарантом безопасности Украины12:00
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной10:00
- Шольц и Макрон провели полуторачасовые телефонные переговоры с Путиным08:00
- В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту09:00
- Путин упростил получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей17:00
Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев
Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов. Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, передает Укринформ.
"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде", - сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 дол.
Отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.
Теги: Украина, Канада, помощь, программа, беженцы
- МВФ может приехать в Украину до конца года
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Канада скоро может принять решение о военной помощи Украине - Муженко
- Мнение: "переселенцы — это ресурс для экономики, а не обуза"
- Посол Канады заявил, что его страна оказывает существенную военную помощь Украине, намекнув на причастность к успеху ВСУ в Марьинке
- Захарченко и Плотницкий собрались помогать жителям Украины
- В Бахмуте из-за обстрелов остановлено движение троллейбусов15:00
- Кириленко рассказал о ситуации с водоснабжением на Донетчине12:00
- Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО10:00
- На Донбассе за 2 июня отбито 5 вражеских атак09:00
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев16:00
- В Бахмуте из-за обстрелов остановлено движение троллейбусов15:00
- Движение через линию разграничения в Запорожской области ограничено - ОВА13:00
- Кириленко рассказал о ситуации с водоснабжением на Донетчине12:00
- В Госспецсвязи дали советы по использованию мобильных приложений в оккупации11:00
- Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО10:00
- На Донбассе за 2 июня отбито 5 вражеских атак09:00
- Зеленский подтвердил поставку в Украину американских HIMARS08:00
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
- Славянск снова остался без света и воды
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий
- Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы