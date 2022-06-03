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Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев

03.06.2022 16:00
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Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев

Украинские беженцы, прибывающие в Канаду, могут претендовать на правительственную финансовую помощь в размере 3 тысяч долларов. Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, передает Укринформ.
"Наша поддержка украинцев, бегущих от российской войны, не прекращается, как только они прилетают в Канаду. Мы продолжим помогать тем, кто вынужден искать убежище и хочет процветать в новых громадах по всей стране. Эта единоразовая финансовая помощь будет очень важна в решении неотложных потребностей украинцев, которые оставили так много, чтобы найти безопасность в Канаде", - сказал Фрейзер.
В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 дол.
Отмечается, что для получения этой единоразовой помощи необходимо иметь счет в канадском банке, а также надлежащие миграционные документы, выданные по программе Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия. Заявки на получение выплат принимаются на специальном онлайн-портале.



Теги: Украина, Канада, помощь, программа, беженцы
 
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