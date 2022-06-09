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Дуда раскрыл подробности военной помощи Украине

09.06.2022 15:00
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Дуда раскрыл подробности военной помощи Украине

Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники для борьбы с вторжением РФ. Об этом президент страны Анджей Дуда рассказал в интервью немецкому изданию Bild.
Польский лидер подчеркнул, что защита Украины - свободного, суверенного государства, в котором народ сам принимает решения, имеет для Варшавы "принципиальное значение".
"Украине нужно тяжелое вооружение, танки... Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на 2 миллиарда долларов. Это огромные затраты, но мы понимаем необходимость", - заявил Дуда и призвал страны, у которых есть возможность, отправить ВСУ артиллерию, чтобы "остановить российское вторжение".
Он подчеркнул, что Варшава передала большую часть оружия своей армии.
"Это не были запасы, которые были у нас на складах. Мы передали наши танки и бронетехнику",  - уточнил президент.
При этом он напомнил, что Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить запасы, но до сих пор этого не произошло.



Теги: Украина, Польша, помощь, вооружение
 
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