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В Брянской области сгорела воинская часть
11.06.2022 15:00
В сети появились фото останков военной техники, которая сгорела на складе воинской части в городе Клинцы Брянской области России. Соответствующие кадры в субботу, 11 июня, опубликовали местные телеграмм-каналы.
Там также сообщили, что на месте происшествия не нашли осколков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. Также не зафиксирован факт обстрела из украинского БпЛА.
В результате мощных взрывов, прогремевших на складе, случился пожар и сгорело большое количество военной техники из ремонтной зоны, которая использовалась во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Теги: Россия, Брянск, пожар, военная база
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