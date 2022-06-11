В Брянской области сгорела воинская часть

11.06.2022 15:00

В сети появились фото останков военной техники, которая сгорела на складе воинской части в городе Клинцы Брянской области России. Соответствующие кадры в субботу, 11 июня, опубликовали местные телеграмм-каналы.

Там также сообщили, что на месте происшествия не нашли осколков, которые могли бы остаться от минометного обстрела со стороны Украины. Также не зафиксирован факт обстрела из украинского БпЛА.

В результате мощных взрывов, прогремевших на складе, случился пожар и сгорело большое количество военной техники из ремонтной зоны, которая использовалась во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.



