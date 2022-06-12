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В Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для переселенцев
В столице Литвы открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр для граждан, вынужденных уехать из Украины. Как сообщается на сайте Президента Украины, культурный центр создали по инициативе его супруги Елены Зеленской и первой леди Литвы Дианы Науседене.
«Когда мы задумывали этот центр с коллегой, позволю себе сказать, с моей подругой и большим другом Украины Дианой Науседене, мы хотели, чтобы у украинцев, которые из-за войны были вынуждены приехать в Литву, появилось по-настоящему родное место. Чтобы центр действительно был центром, куда можно обратиться по любому вопросу – за помощью или общением. Чтобы здесь можно было учиться, проводить досуг. Присоединиться к культурному мероприятию или образовательному курсу», – сказала Зеленская, которая присоединилась к мероприятию с помощью видеосвязи из Киева.
Украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых. Здесь можно будет оставить малышей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или уделить время хобби. Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве, будет участвовать в академической деятельности, здесь будут проводить творческие встречи, концерты и другие мероприятия.
Теги: Украина, Вильнюс, центр, переселенцы
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