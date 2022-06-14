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В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Брянской области РФ

14.06.2022 10:00
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В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Брянской области РФ

По словам очевидцев, в городе Клинцы Брянской области утром раздался мощный взрыв. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Утверждается, что вертолет кружил над воинской частью, затем произвел 2 выстрела и быстро исчез. По предварительной информации – горит военная часть. Во всем городе исчезли свет и вода. Якобы снаряд также попал в жилой дом, ранена женщина.
В настоящее время более подробной информации о происшествии нет.



Теги: Брянск, взрыв, вертолет
 
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