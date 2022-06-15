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Сегодня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, которые так или иначе обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российской агрессии. Об этом сообщила во вторник во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит, передает Укринформ.
"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое соберет вместе представителей около 50 стран, обеспечивающих сегодня поддержку Украине", - заметила Смит.
Она уточнила, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В частности, по ее словам, обсуждаться будет ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, "какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине в близких и средних перспективах, а также в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.
Теги: Украина, Брюссель, НАТО, заседание, оборона
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