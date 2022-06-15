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В Польше рассказали о ситуации с трудоустройством украинскиих беженцев
Более 200 тысяч беженцев из Украины уже нашли работу в Польше. Об этом во вторник, 14 июня, пишет Польское Радио со ссылкой на главу Управления по делам иностранцев Ярослава Шайнера.
Он отметил, что 200 тысяч трудоустроенных человек - это на самом деле большое число.
"Следует принять во внимание, что из четырех миллионов примерно два миллиона человек вернулись или меняют место жительства. Часть уехала в другие страны. Они проезжают через Польшу", - подчеркнул Шайнер.
Говоря о цифрах, он сослался на систему PESEL, в которой зарегистрировалось около одного миллиона 100 тысяч беженцев из Украины.
"Министерство семьи и социальной политики реализует активизационные программы для этих людей с мыслью о том, что эти люди будут работать, и им будет нужна помощь на рынке труда", - сказал он.
Теги: Украина, Польша, трудоустройство, беженцы
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