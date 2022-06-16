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Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"
16.06.2022 08:00
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об итогах третьей встречи в формате "Раммштайн".
"Результаты:
- Грузия, Молдова и Эквадор "присоединились к клубу";
- больше вооружения от США (155-мм гаубицы, HIMARS, Harpoons и т.д);
- вертолеты от Словакии;
- артиллерия от Канады, Польши и Нидерландов;
- РСЗО от Германии;
- ... и кое-что еще", – сообщил Резников.
Теги: Украина, помощь, НАТО, Rammstein
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