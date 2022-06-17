Последние новости раздела
- Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины15:00
- В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе12:00
- Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"08:00
- В Польше рассказали о ситуации с трудоустройством украинскиих беженцев10:00
- Сегодня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины08:00
- В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Брянской области РФ10:00
- В Вильнюсе открылся первый в ЕС Украинский центр для переселенцев15:00
- В Брянской области сгорела воинская часть15:00
- Дуда раскрыл подробности военной помощи Украине15:00
- Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев16:00
Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины
17.06.2022 15:00
Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза с последующим выполнением необходимых шагов. Об этом в пятницу, 17 июня, объявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд дальнейших важных реформ", - заявила она.
Также ЕК поддержала статус кандидата для Молдовы. При этом Грузия должна выполнить условия для получения статуса.
Теги: Украина, Евросоюз, заявка
Читайте также:
- Как простые россияне "порадовались" за возможность украинцев ездить в Европу без виз (ВИДЕО)
- С сегодняшнего дня для Украины ЕС стал дальше, Россия - ближе
- Решение по безвизу для украинцев снова затягивается
- Украина получит от Евросоюза деньги на проведение коммунальной реформы
- Евросоюз будет проверять здоровье въезжающих
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику13:00
- Покровск попал под ракетный удар11:00
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине09:00
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"15:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- Еврокомиссия одобрила кандидатскую заявку Украины15:00
- Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже13:00
- В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе12:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)08:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику13:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- Покровск попал под ракетный удар
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир
- Авдеевка получила три терминала Starlink
- Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи
- В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ