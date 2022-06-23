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Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает Радио Свобода.
За проголосовали 529 депутатов, против 45, воздержались 14.
В резолюции Европарламент призывает главы государств и правительств, которые проводят саммит 23-24 июня, предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС «немедленно». То же они должны сделать и для Грузии, «когда ее правительство выполнит» критерии, указанные Европейской комиссией.
В контексте «жестокой российской захватнической войны против Украины» этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства и решительности, говорят евродепутаты. Они настаивают на том, что не существует «быстрого пути» для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС, и зависит от эффективного внедрения реформ.
Европарламент считает, что лидеры ЕС должны оправдать свою историческую ответственность и дать четкий политический сигнал Украине, Молдове и Грузии, подтверждая их европейскую перспективу.
Теги: Украина, Европарламент, кандидат, статус, Евросоюз
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