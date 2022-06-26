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Байден прибыл в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

26.06.2022 14:00
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Байден прибыл в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО

Президент США Джо Байден прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 - замку Эльмау, сообщает Голос Америки.
Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Лидеры Большой семёрки - США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.
Обе встречи пройдут на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.



Теги: саммит, Европа, НАТО, Джо Байден, G7
 
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