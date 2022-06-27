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ISW: Кремль сменил руководителя "спецоперации" в Украине

27.06.2022 11:00
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ISW: Кремль сменил руководителя "спецоперации" в Украине

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что руководить "специальной военной операцией" в Украине теперь доверено начальнику главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковнику Геннадию Жидко, передает издание Новости Израиля.
В сообщении отмечается, что Жидко сидел рядом с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время инспекции российских сухопутных войск в Украине 26 июня. При этом на фото и видео минобороны РФ табличка с именем Геннадия Жидко была "размыта". Его назначение официально не объявлено.
Ранее "спецоперацией" руководил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. 21 июня стало известно, что он отстранен от руководства "спецоперацией" в Украине.
О том, что, по всей видимости, именно Жидко будет руководить действиями российских военных в Украине после отставки Дворникова, говорили эксперты Conflict Intelligence Team (CIT).
Отметим, что Геннадий Жидко находится по санкциями США, Японии и ряда других стран.



Теги: Украина, Россия, война, командующий
 
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