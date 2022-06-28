Турецкая компания решила передать Украине "народные байрактары" бесплатно

28.06.2022 14:00

Турецкая компания Baykar бесплатно отдаст Украине 3 БПЛА, на которые благотворители жертвовали деньги во время масштабного фандрейзинга, организованного фондом Сергея Притулы. Такое заявление опубликовала пресс-служба компании на официальной странице в Twitter.

“Компания Baykar не будет принимать оплату за “TB2” и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось, непреодолимых вызовов”, — написали представители компании.