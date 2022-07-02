В Гданьске открыли сквер Героического Мариуполя (ВИДЕО)

02.07.2022 11:00

Сквер Героического Мариуполя вчера открыли в польском Гданьске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Захватническая война, которую ведет против нас московия, хорошо показала, кто на самом деле нам друг.

Польша - одна из тех стран, которые стоят бок о бок вместе с нами в нашей борьбе.

Сквер Героического Мариуполя станет еще одним напоминанием не только о городе Марии, но и о его героических защитниках, которых сейчас удерживает россия. Об их несокрушимости и нашей обязанности помочь им живыми вернуться домой.

Спасибо, Польша!", - отметил Кириленко.