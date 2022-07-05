Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

05.07.2022 13:00

Во вторник, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Об этом сообщает AFP.

После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран.

"Это исторический момент", - заявил он.

Столтенберг также добавил, что двери Альянса "остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают делать свой вклад в нашу общую безопасность".



