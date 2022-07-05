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Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
05.07.2022 13:00
Во вторник, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Об этом сообщает AFP.
После подписание документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран.
"Это исторический момент", - заявил он.
Столтенберг также добавил, что двери Альянса "остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают делать свой вклад в нашу общую безопасность".
Теги: Финляндия, Швеция, НАТО, протокол, подпись
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