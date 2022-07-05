Украинская делегация впервые приняла участие в параде на День независимости США

05.07.2022 12:00

4 июля украинская колонна впервые приняла участие в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что парад организовывает Национальная парковая служба США. В нем участвуют оркестры из разных штатом, военные подразделения, известные творческие коллективы.

Украина в нем участвовала впервые. Ее представляли танцевальный коллектив "Карпатия", детская организация "Пласт", Ukrainian American Veterans, команда посольства США и общественные организации, в частности United Help Ukraine и US Ukraine Activists.