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В Италии зафиксирован новый всплеск коронавируса
06.07.2022 12:00
В Италии впервые с 8 февраля этого года за сутки зафиксировано свыше 100 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Минздраве страны, передает Корреспондент.net.
"За последние сутки в Италии зарегистрировано 132 274 положительных теста на коронавирус. В тот же день неделю назад их было 83 555 (+58,3%). За последние 7 дней (29 июня - 5 июля) было зарегистрировано 588 976 случаев", - говорится в сообщении.
Добавим, согласно данным статистического сайта Worldometer, в целом в стране почти 19 млн человек заразились COVID. При этом 17,7 млн из них удалось победить болезнь, тогда как от инфекции скончались 168,7 тысячи зараженных.
Теги: Италия, волна, COVID-19
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