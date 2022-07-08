Последние новости раздела
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине15:00
- Литва отправила в Украину свой "народный байрактар"10:00
- В Италии зафиксирован новый всплеск коронавируса12:00
- Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО13:00
- Украинская делегация впервые приняла участие в параде на День независимости США12:00
- Поляки собирают деньги на Bayraktar для Украины10:00
- В Белгороде заявили о взрывах и пострадавших (ВИДЕО)09:00
- В Гданьске открыли сквер Героического Мариуполя (ВИДЕО)11:00
- В Украине вступил в силу визовый режим с Россией08:00
Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы
08.07.2022 13:00
Литовские волонтеры передали в Луганскую область военную помощь для ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telrgram.
"В последние дни мы получили от фонда Blue / Yellow for Ukraine Jonas Ohman сотни касок, два бронированных буса, "интересные" пушки, дроны (при поддержке Laisvės TV и Андрюса Тапинаса) - то, что является сегодня самым необходимым на фронте", - написал он.
Теги: Литва, помощь, ВСУ, Луганщина
Читайте также:
- Басурин снова пугает "наемниками из Литвы", - ИС
- "Симики" привезли в горячую точку нужные подарки
- Українські десантники вперше візьмуть участь в міжнародних артилерійських маневрах
- Комиссар Хан против плана Маршалла: идея масштабной помощи Украине теряет поддержку
- Захисники Маріуполя прийшли на допомогу
- Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза08:00
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)13:00
- Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса11:00
- В Мариуполе российские оккупанты захватили два иностранных судна10:00
- Защитники Луганщины получили военную помощь из Литвы13:00
- Кабмин назначил уполномоченного по вопросам переселенцев12:00
- В Минздраве предупредили о новой волне COVID-1911:00
- В оккупированном Шахтерске уничтожен склад боеприпасов РФ10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине оккупанты устроили охоту на "шпионов-наводчиков"08:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине15:00
- В Мариуполе во время расчистки завалов на минах подорвались 8 гражданских13:00
- Де Дзерби покинул "Шахтер" - СМИ12:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- Насколько результативной может быть игра в онлайн-казино и как повысить выигрыш?10:00
- Огляд на онлайн казино Фан Спорт12:00
- Vbet – найкраще казино на українському ринку азартних ігор13:00
- Як відновити паспорт під час війни?17:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- В "ДНР" утвердили перечень обязательных теле- и радиостанций
- В Донецке взорвался склад боеприпасов рашистов (ВИДЕО)
- ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)
- Минобороны РФ объявило оперативную паузу в ходе "спецоперации" в Украине
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты раздают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка
- В оккупированном Донецке сгорела нефтебаза
- ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в оккупированной Кадиевке