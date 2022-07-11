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В Дагестане набирают учителей для работы в ОРДЛО
11.07.2022 12:00
Министерство образования и науки Дагестана приглашает учителей региона работать на оккупированном Донбассе. Им обещают платить двойную зарплату и почти 8000 рублей суточных. Об этом пишет издание "Кавказский Узел".
По его данным, Минобразования Дагестана получило письмо от Минобразования России, в котором отмечено, что для организации образовательного процесса на территории "ЛНР" и "ДНР" к новому учебному году нужно предоставить информацию о работниках, готовых к командировке в эти регионы на длительный период.
Отмечается, что на 8 июля было подано около 60 заявок.
Теги: Донбасс, учитель, Дагестан, ОРДЛО
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