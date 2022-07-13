Краснодарский край РФ атаковала саранча

13.07.2022 15:00

В Краснодарском крае РФ - нашествие саранчи. Насекомые атаковали Приморско-Ахтарский район. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.

"В местной администрации говорят, что уничтожить вредителя полностью невозможно, потому что очаг находится на грядах в плавневой зоне, где обработка запрещена. Власти объясняют, что из-за пересыхания рек площадь участков, где саранча чувствует себя комфортно, увеличивается, и личинок теперь откладывают там, где это раньше было невозможно", - говорится в одном из таких сообщений.