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Краснодарский край РФ атаковала саранча

13.07.2022 15:00
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Краснодарский край РФ атаковала саранча

В Краснодарском крае РФ - нашествие саранчи. Насекомые атаковали Приморско-Ахтарский район. Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
"В местной администрации говорят, что уничтожить вредителя полностью невозможно, потому что очаг находится на грядах в плавневой зоне, где обработка запрещена. Власти объясняют, что из-за пересыхания рек площадь участков, где саранча чувствует себя комфортно, увеличивается, и личинок теперь откладывают там, где это раньше было невозможно", - говорится в одном из таких сообщений.



Теги: Россия, Краснодар, саранча
 
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