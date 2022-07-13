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Сегодня в Стамбуле состоится четырехсторонняя «зерновая встреча»
13.07.2022 09:00
Министерство обороны Турции анонсировало начало четырехсторонних переговоров о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Первая встреча делегаций Украины, Турции, России и ООН состоится сегодня, 13 июля, говорится на сайте турецкого ведомства.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры были согласованы как с российским министром Сергеем Шойгу, так и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Акар надеется, что на встрече в Стамбуле удастся достичь договоренности о возобновлении экспорта украинского зерна через морские порты.
Теги: Украина, Стамбул, переговоры, зерно
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