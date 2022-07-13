Северная Корея признала "ДНР" и "ЛНР"

13.07.2022 18:00

Российское информационное агентство Интерфакс сообщило, что Северная Корея признала независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Эту информацию подтвердили в посольстве КНДР в России. СМИ также сообщило, что ноту о признании "ДНР" и "ЛНР" вручили послу России в Пхеньяне.