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Украинские беженцы в Польше имеют право на бесплатное медобслуживание
Граждане Украины, вынужденно переехавшие в Польшу после полномасштабного российского вторжения, имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
"Украинцы, которые нашли убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране наравне с ее гражданами. Для этого нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Если пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами. Оказание медицинской помощи для украинцев – бесплатное", – говорится в сообщении.
По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак, украинцам для доступа к медицинской помощи следует зарегистрироваться на территории Польши: получить статус беженца или временной защиты, а также аналог украинского идентификационного номера – PESEL.
Именно этот номер предоставляет украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе и социальной помощи. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.
На сегодняшний день Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- визиты к семейным врачам, вызов скорой помощи,
- специализированная амбулаторная помощь,
- диагностические исследования (по направлению врача),
- лечение в стационаре,
- психиатрическое лечение,
- реабилитация (кроме курортов),
- стоматологические услуги.
Теги: Украина, Польша, бесплатно, медицина, беженцы
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