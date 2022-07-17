Украинские беженцы в Польше имеют право на бесплатное медобслуживание

17.07.2022 13:00

Граждане Украины, вынужденно переехавшие в Польшу после полномасштабного российского вторжения, имеют доступ к медицине наравне с ее гражданами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Украинцы, которые нашли убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране наравне с ее гражданами. Для этого нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года. Если пересекли границу без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами. Оказание медицинской помощи для украинцев – бесплатное", – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Микичак, украинцам для доступа к медицинской помощи следует зарегистрироваться на территории Польши: получить статус беженца или временной защиты, а также аналог украинского идентификационного номера – PESEL.

Именно этот номер предоставляет украинцам доступ к услугам сферы здравоохранения на постоянной основе и социальной помощи. Процедура получения PESEL для украинцев упрощена.

На сегодняшний день Польша предоставила украинцам бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях: