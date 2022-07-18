В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги

18.07.2022 13:00

В российской столице 20 июля завоют сирены тревоги, оповещающие среди прочего об опасности воздушного/ракетного удара. О массовой проверке готовности на "случай чрезвычайной ситуации" сообщили на сайтах мэра и правительства Москвы.

Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.

Сообщается, что, помимо сирен, с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".

О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее длительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".