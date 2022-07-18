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В Москве анонсировали проверку сирен воздушной тревоги
18.07.2022 13:00
В российской столице 20 июля завоют сирены тревоги, оповещающие среди прочего об опасности воздушного/ракетного удара. О массовой проверке готовности на "случай чрезвычайной ситуации" сообщили на сайтах мэра и правительства Москвы.
Учебная тревога запланирована во всех районах мегаполиса 20 июля с 10:40 до 12:00 по местному времени.
Сообщается, что, помимо сирен, с помощью громкоговорителей объявят сообщение "Внимание всем!".
О тревоге сообщат также в теле- и радиоэфирах. Ее длительность обещают сделать не больше 60 секунд. Власти уверяют, что тестирование "носит плановый характер".
Теги: Москва, проверка, сирена, воздушная тревога
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