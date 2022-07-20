Сегодня состоится онлайн-встреча в формате "Рамштайн"

20.07.2022 12:00

Сегодня, 20 июля, состоится четвертая встреча международной контактной группы по обороне Украины. На этот раз переговоры в формате "Рамштайн" пройдут по видеосвязи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Будут новые объявления о поставках оружия. Не только от США. Возможно, к формату присоединятся новые государства", - заявил Кулеба.

При этом он добавил, что в ходе переговоров также планируется обсудить вопросы, которые возникают с логистикой или принятием решений по поставкам.