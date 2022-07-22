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Лукашенко заявил о готовности к признанию "Л/ДНР"
22.07.2022 11:00
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью AFP заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией и в случае необходимости выдаст соответствующий указ. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем", – сказал он.
Теги: признание, ДНР, ЛНР, Лукашенко
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