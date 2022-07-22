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В РФ расширили перечень "недружественных стран"
В перечень "недружественных" России иностранных государств добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба российского правительства.
Отмечается, что правительство РФ актуализировало перечень иностранных государств, "совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".
В утвержденном перечне также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипломатические миссии и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.
Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16. Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников.
Теги: Россия, правительство, дипломатия
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